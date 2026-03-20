È morto Chuck Norris addio alla leggenda del cinema action | fatale un malore mentre era in vacanza alle Hawaii

Da ilfattoquotidiano.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chuck Norris, attore e artista marziale noto per i suoi ruoli nei film action, è deceduto all’età di 86 anni a causa di un malore improvviso durante una vacanza alle Hawaii. Nei giorni precedenti, era stato ricoverato in ospedale a seguito delle sue condizioni di salute. La notizia della sua morte ha colpito fan e colleghi in tutto il mondo.

Il mondo del cinema e delle arti marziali perde una delle sue icone più assolute e amate. Chuck Norris è morto all’età di 86 anni a causa di un malore improvviso mentre si trovava in vacanza alle Hawaii peril quale era stato ricoverato nelle scorse ore. La notizia, lanciata in anteprima dal portale americano TMZ, è stata confermata nelle scorse ore dalla famiglia dell’attore attraverso un commosso comunicato pubblicato su Instagram. Il malore improvviso e il ricovero. Secondo le ricostruzioni, il decesso è avvenuto nella mattinata di giovedì in seguito a un’emergenza medica clinica inaspettata che ne ha richiesto il ricovero d’urgenza. Una... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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