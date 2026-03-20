L'attore americano Chuck Norris è deceduto alle Hawaii a causa di un malore. Aveva 86 anni e è conosciuto principalmente per i ruoli in film come Rombo di tuono e la serie televisiva Walker Texas Ranger. La notizia è stata comunicata dalla famiglia dell’attore.

Roma, 20 marzo 2026 – Un malore fatale alle Hawaii. Il cinema d’azione americano saluta uno dei suoi interpreti più iconici. Chuck Norris, 86 anni, è morto oggi dopo essere stato ricoverato nelle scorse ore sull’isola di Kauai. La notizia è stata diffusa dalla famiglia. Ex campione di karate, lanciato nell’olimpo di Hollywood da ‘Rombo di tuono’ nel 1986, è con la serie ‘Walker Texas Ranger’ (1993-2001) che Norris diventa presenza fissa nelle case dei telespettatori di mezzo mondo. "Per il mondo era un artista marziale, un attore e un simbolo di forza. Per noi era un marito devoto, un padre e nonno amorevole, un fratello straordinario e il cuore della nostra famiglia - si legge nel messaggio dffuso sui social dai familiari - Ha vissuto la sua vita con fede, determinazione e un impegno incrollabile verso le persone che amava. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chuck Norris è morto, malore alle Hawaii. La star di Rombo di tuono e Walker Texas Ranger aveva 86 anni

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