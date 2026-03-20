È scomparso Chuck Norris, attore noto per il ruolo di Walker Texas Ranger e simbolo della cultura pop. La sua morte ha sorpreso molti, considerando la sua lunga carriera nel cinema e in televisione. Norris è ricordato per le sue interpretazioni d’azione e per essere diventato un’icona tra generazioni di appassionati. La notizia ha fatto il giro del mondo, lasciando un vuoto nel panorama dello spettacolo.

Nessuno pensava potesse succedere davvero, ma alla fine anche l’uomo in grado di contare fino a infinito due volte ha dovuto cedere. Chuck Norris ci ha lasciati all’età di 86 anni. L’indimenticabile volto di Walker Texas Ranger, maestro di arti marziali e divinità assoluta dei meme di internet, si è spento in seguito a un malore improvviso mentre si trovava alle Hawaii. A dare per primo la notizia è stato il portale americano TMZ, seguita a stretto giro dalla conferma ufficiale della famiglia tramite un commosso post su Instagram. Una perdita enorme per chiunque sia cresciuto a pane, arti marziali e cinema action tra gli anni ’80 e ’90. In breve. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - È morto Chuck Norris: addio alla leggenda di Walker Texas Ranger e icona indiscussa della pop culture

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