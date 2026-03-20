La comunità di Alfonsine è sconvolta dalla scomparsa improvvisa di Giada Zoli, una figura molto conosciuta e apprezzata nel paese. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando tutti senza parole e creando un senso di vuoto tra amici, familiari e conoscenti. La sua morte ha colpito profondamente chi la conosceva, lasciando un senso di vuoto e tristezza diffusa.

La comunità di Alfonsine si è risvegliata nel dolore più profondo per la perdita improvvisa di una delle sue anime più luminose. Giada Zoli si è spenta a soli 45 anni, vittima di un malore fatale che l’ha colta nella serata di lunedì, senza lasciarle scampo. La notizia ha generato un’ondata di commozione che ha travolto non solo i parenti, ma l’intero paese dove Giada era un punto di riferimento, conosciuta da tutti per il suo impegno lavorativo e la sua vitalità contagiosa. Proprio oggi la cittadinanza potrà renderle l’ultimo omaggio presso la camera mortuaria, in attesa della cremazione della salma prevista per la giornata di domani. Il ricordo dei colleghi e degli amici: una vita tra la gente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - È morta Giada Zoli, tutta la comunità sotto shock

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