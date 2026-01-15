Trovato morto in casa | comunità sotto shock

La comunità di Orta di Atella è rimasta scossa dalla scoperta del decesso di Francesco Mozzillo, 45 anni, avvenuto nella sua abitazione ieri sera. La notizia, ancora sotto esame delle autorità, ha suscitato grande tristezza e preoccupazione tra residenti e vicini. Le circostanze di quanto accaduto sono attualmente oggetto di indagine, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti.

Una ferita alla testa e la porta finestra in frantumi, Mauro Sbetta trovato morto in casa: "È omicidio" - A trovare il corpo è stato un vicino, che aveva le chiavi ed era stato avvertito da un parente dell'uomo ... today.it

Trovato morto in casa: «Mauro Sbetta è stato ucciso». Comunità sconvolta. - Omicidio a Strigno: Mauro Sbetta trovato morto in casa con ferite alla nuca, indagini della Procura in corso. nordest24.it

Perché nessuno poteva scappare? 16 morti e feriti in casa di riposo: città sotto shock.

Trovato morto dopo ore di ricerche l’uomo scomparso facebook

Tornato da Cuba e debilitato dalla Dengue: avvocato 65enne di Rimini trovato morto in un hotel x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.