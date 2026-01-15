Trovato morto in casa | comunità sotto shock
La comunità di Orta di Atella è rimasta scossa dalla scoperta del decesso di Francesco Mozzillo, 45 anni, avvenuto nella sua abitazione ieri sera. La notizia, ancora sotto esame delle autorità, ha suscitato grande tristezza e preoccupazione tra residenti e vicini. Le circostanze di quanto accaduto sono attualmente oggetto di indagine, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti.
Una notizia che ha letteralmente scioccato un'intera comunità. Francesco Mozzillo, 45 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Orta di Atella nella serata di ieri (14 gennaio). Lascia la moglie e tre figli piccoli. Numerosi i messaggi di cordoglio per la dipartita e di vicinanza ai. 🔗 Leggi su Casertanews.it
