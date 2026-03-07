Famiglia nel bosco divisa parla la sorella di Catherine | Lei è sotto shock Proteste sotto la comunità che accoglieva i bambini

Rachel Birmingham, sorella di Catherine, ha dichiarato che la donna è in uno stato di shock totale, aggiungendo che tutta la famiglia è sconvolta. La comunità che aveva accolto i bambini si è riunita in protesta, esprimendo il proprio dissenso. La famiglia si trova ora divisa e in difficoltà, mentre la situazione continua a destare attenzione tra i residenti.

«Mia sorella è in shock totale, siamo tutti sotto shock». Sono le parole di Rachel Birmingham, la sorella di Catherine, dopo l’ordinanza del tribunale per i minorenni dell’Aquila che ha disposto lo spostamento dei bambini della famiglia nel bosco in un’altra struttura protetta, questa volta senza la presenza della madre. L’ordinanza, lunga tredici pagine, si basa in gran parte sulla crescente «condotta oppositiva» e «ostile» della mamma, come evidenziato nella relazione dei servizi sociali e della stessa struttura di Vasto dove la donna era ospitata, seppur in un piano diverso rispetto ai figli e con possibilità di vederli solo in determinati momenti. 🔗 Leggi su Open.online

Famiglia nel bosco, lo psichiatra: "Natham e Catherine due persone sotto shock dopo la decisione del tribunale"A "Tg4 - Diario del Giorno" interviene lo psichiatra della famiglia nel bosco in merito alla decisione del tribunale per i minorenni dell'Aquila di...

Famiglia nel bosco, lo psichiatra: "Nathan e Catherine due persone sotto shock dopo la decisione del tribunale"A "Tg4 - Diario del Giorno" interviene lo psichiatra della famiglia nel bosco in merito alla decisione del tribunale per i minorenni dell'Aquila di...

Famiglia nel bosco. 'Bimbi siano trasferiti in altra struttura e divisi dalla madre': lo ordinano i giudiciIl Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto il trasferimento in un’altra comunità dei tre figli della coppia Trevallion -Birmingham, la cosiddetta famiglia nel bosco, interrompendo la convive ... abruzzolive.tv

Famiglia nel bosco, il tribunale allontana la mamma dai figli. Le motivazioni: «Catherine irride tutti, per colpa sua i bambini sono sempre arrabbiati»Il tribunale dei minori dell'Aquila ha allontanato mamma Catherine dai figli. Con un'ordinanza pubblicata oggi, è stata resa nota la decisione che ha scatenato nuove polemiche ... leggo.it

Sky tg24. . La ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, ha definito "davvero una misura estrema" la separazione dei figli dai genitori, intervenendo su Sky Tg24 in merito al caso della famiglia trovata nel bosco https://short - facebook.com facebook

Mi permetto di far notare a chi lega la vicenda della "famiglia del bosco" al Sì al referendum che, anche se la riforma sulla magistratura fosse stata già vigente - con la separazione delle carriere, il doppio CSM e l'Alta corte disciplinare - la vicenda sarebbe stata x.com