E a Novoli tra scuola e palazzi spuntano i caprioli Chi li ha portati?

A Novoli, tra scuole e palazzi, sono stati avvistati alcuni caprioli che si muovono in un’area recintata. Le segnalazioni sono arrivate negli ultimi giorni e riferiscono di animali che si trovano in un piccolo boschetto delimitato da una rete. La presenza di questi animali in una zona urbana ha attirato l’attenzione dei residenti e delle autorità locali.

Firenze, 20 marzo 2026 – Da alcuni giorni stanno arrivando segnalazioni della presenza di alcuni caprioli che si trovano in una sorta di piccolo boschetto delimitato da una rete. Può sembrare strano, ma questi si trovavano a Novoli, esattamente in via Francesco Geminiani in mezzo ai palazzi, a una scuola, all’ufficio postale, mentre sul retro scorrono i binari del treno. E’ certo che questi bellissimi animali non si trovano in un ambiente adatto a loro, sebbene piano piano qualcuno meno diffidente, alle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio si avvicina lungo il marciapiede dove dalla rete le persone gli passano del cibo. Ma come hanno... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - E a Novoli, tra scuola e palazzi. spuntano i caprioli. “Chi li ha portati?” Articoli correlati «Sono tornato a casa e i miei bambini erano spariti: mia moglie li ha portati via. In Giappone chiunque può farlo senza rischiare il carcere»Un giorno, all'apparenza come tanti altri, un papà è tornato a casa dopo il lavoro e l'ha trovata vuota. I ladri di metalli fanno il colpo nei palazzi pubblici a Torino Regio Parco: portati via i frontalini dei balconi al pianterrenoNella mattinata di ieri, lunedì 2 marzo 2026, i residenti al pianterreno dei palazzi pubblici di via Ghedini 12 a Torino, gestiti da Atc, hanno... Contenuti utili per approfondire E a Novoli tra scuola e palazzi... Discussioni sull' argomento Rapporto sul clima in Toscana: a Firenze record di giorni sopra i 39 gradi, la zona più critica è Novoli; La matematica che unisce: a Taviano premiati i campioni dei Giochi Matematici del Mediterraneo; Auto, bici e bus: arriva un nuovo snodo strategico per Bottegone; Eccellenza, il Brilla Campi manda k.o il Bisceglie: pareggi per Toma Maglie, Novoli e Galatina. Salento, allarme scabbia nella scuola dell'infanzia: genitori preoccupatiCasi di presunta infezione da scabbia alla scuola dell'infanzia dell'istituto comprensivo Margherita Hack di Novoli: i consiglieri d'opposizione del gruppo Novoli Rinasce, al fianco di alcuni ... quotidianodipuglia.it Notte movimentata a Novoli, periferia di Firenze — alla fermata della tramvia — dove martedì sono intervenuti i carabinieri e i medici del 118. Un uomo di circa 30 anni, originario del Perù, è stato poi identificato dalle forze dell’ordine perché sospettato di un te - facebook.com facebook Prevenzione maschile, a Novoli una giornata per parlare di fertilità e salute \ FOTO x.com