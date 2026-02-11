Un uomo torna a casa e scopre che i suoi figli e sua moglie sono scomparsi. La donna li ha portati via senza rischiare nulla, perché in Giappone così si può fare. L’uomo si rende conto troppo tardi, i bambini sono spariti e lui non sa dove siano finiti. La vicenda mette in luce una realtà che molti non immaginano.

Un giorno, all'apparenza come tanti altri, un papà è tornato a casa dopo il lavoro e l'ha trovata vuota. I suoi figli, tre bambini di 7, 5 e 3 anni, non c'erano più, e con loro erano spariti vestiti, giochi. Anche sua moglie era assente, insieme all'auto. A raccontare il dolore di questa perdita a Fanpage è Michele Dall'Arno, un docente italiano di 42 anni che tempo fa si è trasferito in Giappone, dove si è sposato e ha messo su famiglia. L'uomo è vittima di un sistema che, per quanto avanzato da tanti altri punti di vista, non tutela i bambini e i genitori: «Qui chiunque può prendere i figli e sparire nel nulla senza rischiare il carcere», spiega Michele. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - «Sono tornato a casa e i miei bambini erano spariti: mia moglie li ha portati via. In Giappone chiunque può farlo senza rischiare il carcere»

