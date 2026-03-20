Due città due nuove squadre il voto del Board e quella quota d' ingresso milionaria

Da gazzetta.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due città, Seattle e Las Vegas, sono state scelte come sedi per le nuove squadre di NBA. Il Board ha approvato l’espansione della lega con l’inserimento di questi due team, che contribuiranno a rafforzare la presenza internazionale dell’NBA. La quota d’ingresso richiesta per ogni squadra si aggira intorno a una cifra milionaria. La decisione segna un passo importante per il futuro della lega.

Due squadre in più. Sembra facile a dirsi. In realtà è un processo che richiede anni: studi di fattibilità, scelta delle città, voto dei proprietari, una quota d’ingresso miliardaria, la ridistribuzione dei ricavi, un draft speciale, il riallineamento della lega. Ecco perché l’espansione è un tema così delicato che l’Nba lo sta annusando da anni. La settimana prossima, il Board of Governors voterà se proseguire il processo con Seattle e Las Vegas come uniche candidate. Non sarà un sì definitivo, ma un primo passo deciso verso una soluzione che promette cambiamenti epocali. Per l’Nba, l’espansione è un tema importante quanto la lega in Europa, l’altro enorme cambiamento di cui il Board of Governors di martedì e mercoledì prossimo dovrà occuparsi, anche se non arriverà a un voto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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