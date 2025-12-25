U na storia di passione per la musica, di ricerca della libertà e di emancipazione femminile. Primavera, opera prima di Damiano Michieletto (al cinema da oggi 25 dicembre), è ambientato a Venezia nel 1716, e racconta di un gruppo di giovani orfane che imparano a leggere a scrivere e a suonare all’ospedale della Pietà. Vivono nell’ombra anche quando suonano in chiesa la domenica. “Natale senza Babbo”: se lui è in crisi, lo salvano le donne (e la Befana). Alessandro Gassman racconta il film X Leggi anche › I Film di Natale più romantici da vedere su Netflix o Prime durante le feste Tra queste c’è Cecilia, imprigionata in sé stessa e desiderosa, un giorno, di poter incontrare la madre che l’ha abbandonata. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il film parla di due solitudini: quella di Vivaldi, uomo malato in cerca di nuove sonorità che stordiscano come la vita, e quella dell’allieva di talento Cecilia

