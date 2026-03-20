due audi e una moto rubate presa la banda

I carabinieri del Norm di San Lazzaro hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di tre uomini di Bologna, un 47enne idraulico, un 22enne e un 53enne gestori di ristorante, tutti indagati per furto aggravato in concorso. L'operazione ha portato al sequestro di due auto Audi e di una moto, tutte rubate. La misura è stata richiesta dalla procura.

Eseguita dai carabinieri del Norm di San Lazzaro un’ordinanza applicativa della misura cautelare, richiesta dalla procura nei confronti di tre bolognesi, indagati per furto aggravato in concorso: sono un 47enne idraulico, un 22enne e un 53enne, gestori di ristorante. La misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari è stata richiesta dalla procura che ha coordinato le indagini. Il procedimento penale è scaturito dai fatti accaduti la notte del 3 luglio a San Lazzaro, quando alcuni malviventi, travisati da passamontagna, portarono a termine un furto in una carrozzeria, rubando due Audi, molto potenti e di ingente valore, e una moto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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