Due uomini sono finiti in manette a Roma, vicino a Colonna, con l’accusa di ricettazione di moto rubate. Gli agenti li hanno sorpresi mentre cercavano di rivendere i veicoli, traditi da un GPS che aveva tracciato il loro movimento. I dettagli dell’operazione portano alla luce un giro di riciclaggio di moto rubate, con targhe rimosse e veicoli pronti a essere rivenduti sul mercato nero.

Due uomini sono stati arrestati per ricettazione di moto rubate, un’attività illecita che prevedeva la rimozione delle targhe e il riciclaggio dei veicoli. Nel caso in cui non fosse possibile riutilizzarle, i malviventi smontavano le moto per rivendere i singoli ricambi. Tuttavia, i due gestori dell’attività, due ghanesi di 41 e 48 anni, entrambi operai con precedenti penali, sono stati traditi dal sistema GPS di uno dei veicoli rubati. Scoperta grazie a una denuncia. La scoperta è avvenuta in un magazzino situato a Colonna, in provincia di Roma. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un romano che aveva denunciato il furto del suo scooter il 18 gennaio scorso. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: riciclano e rivendono moto rubate a Colonna, traditi da un Gps, due arresti

Approfondimenti su Roma Colonna

A Roma, cinque persone sono state arrestate per aver smontato auto rubate e rivenduto i ricambi.

I Carabinieri di Colonna hanno fermato due uomini di origine ghanese, di 41 e 48 anni, mentre tentavano di rubare uno scooter a Monte Compatri.

