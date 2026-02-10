Spaccio di droga per la movida | sette pene rideterminate in appello

In serata, a Mesagne, i giudici hanno ridotto le pene per sette persone coinvolte nello spaccio di droga legato alla movida. I processi si sono conclusi con condanne più leggere rispetto alla prima sentenza. La vicenda ha acceso nuovamente i riflettori sulla malamovida in zona.

LECCE - Sette pene più basse in appello per questioni di droga e movida - anzi, malamovida - a Mesagne. Risale a ieri (martedì 10 febbraio 2026), la sentenza di secondo grado relativa all'operazione “Piazza Pulita”. Le indagini degli agenti del commissariato di Mesagne, guidato dal vice questore.🔗 Leggi su Brindisireport.it Approfondimenti su Lecce Mesagne Cocaina nella Città degli Imperiali: sei pene rideterminate in appello Questa mattina a Lecce si è chiusa l’udienza d’appello per otto imputati coinvolti in un caso di droga. "Mandamento Jonico", nell'appello bis rideterminate le pene: 6 condanne e 2 assoluzioni La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Lecce Mesagne Argomenti discussi: Valdera, indagini per ricostruire la filiera dello spaccio di droga: denunciate due persone; Spacciava persino durante gli arresti domiciliari: in carcere 50enne di Rodero; Spaccio di coca e hashish a tutte le ore: raffica di arresti e sette kg sequestrati; Spaccio di hashish in centro, arrestato un giovane: sequestrati droga e 7 mila euro. Lecce, minorenne arrestato per spaccio di droga in pieno centroUn minorenne è stato arrestato dalla Guardia di Finanza a Lecce per spaccio di sostanze stupefacenti dopo un controllo in centro città. trmtv.it Droga nel Reventino, lo spaccio a filiera corta nel silenzio del lockdown – NOMILa Procura di Lamezia chiude le indagini per 7 persone tra cui il capo della rete di micro-spaccio attiva tra Soveria Mannelli e Decollatura anche durante la pandemia ... corrieredellacalabria.it A Bagheria e a Santa Flavia denunciati due giovani per spaccio di droga. Leggi l'articolo facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.