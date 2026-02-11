Dizzasco caso maltrattamenti agli anziani in Rsa | le difese dei 7 imputati chiedono pene più lievi

A Dizzasco, sette operatori socioassistenziali sono finiti sotto inchiesta per aver maltrattato gli anziani nella Rsa Sacro Cuore. Le difese degli imputati chiedono pene più leggere e vogliono escludere una delle parti civili dal processo. La vicenda ha scosso la comunità locale e ora si aspetta la decisione del giudice.

Dizzasco (Como) – La richiesta di contenere le condanne al minimo della pena e di estromettere una delle parti civili ammesse nel processo contro 7 operatori socioassistenziali, imputati di maltrattamenti agli anziani degenti della Rsa Sacro Cuore di Dizzasco. L'udienza di ieri, davanti al Gup di Como Maria Elisabetta De Benedetto, è stata dedicata alle difese, che non hanno negato gli addebiti agli imputati, chiedendo però una quantificazione delle pene più lieve rispetto a quella del pm Alessandra Bellù, partite da 6 anni per le posizioni più gravi, fino a 2 anni e 6 mesi. I difensori di tre imputati hanno poi rinnovato la richiesta di estromettere una delle quattro parti civili, lo Spi, sindacato pensionati della Cgil della Lombardia e di Como.

