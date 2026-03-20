Dribbling a 91 e ‘Tecnico+’ | come sbloccare la magia delle Stelle Sudamericane su FC 26! euro minitrip

In FC 26, l’aggiornamento “Stelle Sudamericane” introduce miglioramenti specifici per i giocatori provenienti da Brasile, Argentina, Uruguay e altri paesi del CONMEBOL. Tra le novità, spiccano un dribbling a 91 e l’attributo ‘Tecnico+’, che puntano a valorizzare le abilità offensive di questi talenti. EA ha rilasciato questa evoluzione per potenziare le performance dei calciatori sudamericani nel gioco.

Se l’Europa punta sulla difesa, il Sudamerica risponde con il talento puro. Insieme a “Trio Europeo”, EA ha rilasciato l’Evoluzione “Stelle Sudamericane”, un potenziamento dedicato ai maghi del pallone di Brasile, Argentina, Uruguay e di tutto il continente CONMEBOL. Anche in questo caso, la EVO esclude le carte “Tour Mondiale Argento”, concentrandosi sui talenti standard che hanno bisogno di quel tocco di classe in più. Dettagli e Scadenza. Scadenza: 16 giorni 22 ore 59 minuti.. Ripetibile: 2 volte (Puoi creare due diversi fuoriclasse sudamericani).. Vincolo importante: NON può essere una carta “Tour mondiale fuoricl. argento”.. OVR Max: 87.. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Dribbling a 91 e ‘Tecnico+’: come sbloccare la magia delle Stelle Sudamericane su FC 26! (euro minitrip) Articoli correlati FC 26 SBC FUT Birthday: Kingsley Coman (88) – Il re del dribbling a 5 stelleSe cerchi un’ala pura che faccia impazzire i terzini avversari, Kingsley Coman in versione FUT Birthday è una delle opzioni più interessanti del... FC 26 Dribbling glaciale: come ottenere lo stile Tecnico+ e rivoluzionare i tuoi attaccanti (Frosty Dribbler)EA Sports ha rilasciato una nuova Evoluzione chiamata Dribbling glaciale, pensata per trasformare i tuoi giocatori offensivi in veri incubi per le...