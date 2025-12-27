FC 26 Dribbling glaciale | come ottenere lo stile Tecnico+ e rivoluzionare i tuoi attaccanti Frosty Dribbler

EA Sports ha rilasciato una nuova Evoluzione chiamata Dribbling glaciale, pensata per trasformare i tuoi giocatori offensivi in veri incubi per le difese avversarie. Con un costo contenuto e requisiti molto larghi, questa sfida è perfetta per chi vuole aggiungere agilità e controllo palla d'élite alla propria squadra. Il potere dello stile Tecnico+. Il cuore di questa evoluzione è l'aggiunta dello stile di gioco Tecnico+. Questo stile permette al giocatore di raggiungere una velocità maggiore durante il "dribbling controllato" (R1RB) e di eseguire virate con una precisione chirurgica. In un meta dove lo spazio stretto è fondamentale, avere un giocatore con questa caratteristica può sbloccare le partite più complicate.

