FC 26 SBC FUT Birthday | Kingsley Coman 88 – Il re del dribbling a 5 stelle

Kingsley Coman, attaccante e ala del FC 26 SBC FUT Birthday, è noto per le sue qualità nel dribbling e nella velocità. Con un punteggio di 88, il giocatore si distingue per le sue capacità di mettere in crisi le difese avversarie con azioni individuali. La sua versione speciale di FUT Birthday mette in evidenza le sue abilità di fantasia e rapidità.

Se cerchi un’ala pura che faccia impazzire i terzini avversari, Kingsley Coman in versione FUT Birthday è una delle opzioni più interessanti del momento. Con l’upgrade alle doppie 5 stelle (5 Skill 5 Piede debole), Coman elimina il suo storico punto debole (il tiro col sinistro) e diventa un pericolo costante su entrambe le fasce. Analisi della Carta: Velocità e Imprevedibilità. Coman è il classico giocatore che “scivola” tra i difensori grazie a un’agilità fuori dal comune e al controllo palla millimetrico. OVR: 88 (ES, ED, AS).. SkillPiede: 5 5.. Statistiche Core: Velocità 91, Dribbling 91, Passaggio 86, Tiro 85.. Il vantaggio: Il 5 di piede debole su un’ala con 91 di velocità significa che il tuo avversario non saprà mai se rientrerai per il cross o se punterai il fondo per il tiro. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 SBC FUT Birthday: Kingsley Coman (88) – Il re del dribbling a 5 stelle Articoli correlati Fc 26 SBC FUT Birthday: Bernardo Silva (90) – Il genio del centrocampo a doppie 5 stellePer celebrare il compleanno di Ultimate Team, EA Sports rilascia una versione clamorosa di Bernardo Silva. FC 26 SBC Max. 89 FUT Birthday Team 1 Upgrade: Tenta il colpaccio con le stelle del compleanno!Mentre i festeggiamenti per il compleanno di Ultimate Team entrano nel vivo, EA Sports rilascia una sfida “tentatrice” che permette di ottenere una... Altri aggiornamenti su Kingsley Coman FC 26 SBC FUT Birthday: Kingsley Coman (88) – Il re del dribbling a 5 stelleSe cerchi un’ala pura che faccia impazzire i terzini avversari, Kingsley Coman in versione FUT Birthday è una delle opzioni più interessanti del momento. Con l’upgrade alle doppie 5 stelle (5? Skill / ... imiglioridififa.com FC 26 SBC: 1 di 4 Scelta Giocatore FUT Birthday 90+ (Team 1 o 2)Questa è la sfida pesante del weekend. Rispetto alle versioni precedenti, qui il gioco si fa serio: il filtro 90+ esclude tutte le carte di fascia media, ... imiglioridififa.com