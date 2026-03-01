Drew McIntyre a WrestleMania 42 | i piani della WWE per il campione

Durante WrestleMania 42, Drew McIntyre ha avuto un ruolo centrale come campione. La WWE sta puntando a un main event che coinvolga più protagonisti, con l’obiettivo di cambiare le dinamiche interne alla federazione. La manifestazione si prepara a presentare un evento che potrebbe segnare un punto di svolta per la scena wrestling.

Questo testo esplora come WrestleMania 42 stia definendo un main event potenzialmente corale, capace di riscrivere le gerarchie della WWE. L’inquadramento narrativo ruota attorno a una cornice di due notti, in una location iconica che alimenta l’esigenza di equilibrio tra star power, legittimità della cintura e freschezza delle sfide. La recente vittoria di Randy Orton nel Elimination Chamber di Chicago aveva inizialmente orientato il percorso verso un duello singolo contro il campione, ma la direzione creativa guidata da Triple H sembra orientata a una riorganizzazione significativa. In questo scenario, emerge una figura centrale come Cody Rhodes, la cui inclusione nel match per il titolo appare quasi inevitabile a prescindere dall’esito della contesa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

