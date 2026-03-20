Recentemente, il parlamento senegalese ha approvato una legge che inasprisce le pene contro l’omosessualità, arrivando fino a dieci anni di reclusione. Questa decisione ha suscitato discussioni in vari ambienti, evidenziando il cambiamento delle norme in alcuni paesi africani. La questione ha fatto parlare di sé nei mezzi di informazione, mentre si continua a monitorare la situazione sul territorio.

Roma, 20 mar – È notizia di pochi giorni fa la decisione del parlamento senegalese di inasprire le leggi contro l’omosessualità, portando le pene fino a dieci anni di reclusione. Di per sé nulla di nuovo: il contrasto delle attività omosessuali nel terzo mondo è una prassi consolidata e non solo, come siamo in genere portati a pensare, nei paesi a maggioranza musulman a. Ad esempio, l’Uganda (anche qui fino a dieci anni di carcere, con la legge del 2023 contro l’omosessualità) è un paese a larghissima maggioranza cristiana, così come la Costa d’Avorio e molte altre nazioni dell’Africa subsahariana. Quel che ci interessa qui però, non è tanto il fatto in sé, quanto piuttosto l’opportunità di testare i mantra sulla tolleranza dei progressisti di casa nostra. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Dov’è finito il “paradosso della tolleranza”? Il cortocircuito progressista sull’Africa

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