Dov’è finito Luigi Di Maio? Il rappresentante Ue nel Golfo è sparito dall’inizio della guerra

Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell’Unione Europea nel Golfo Persico, non è stato più visto pubblicamente da quando ha annunciato la sua cattedra onoraria al King’s College di Londra. Da allora, non ci sono state sue dichiarazioni o apparizioni pubbliche e il suo ruolo nell’ambito della guerra nel Golfo rimane senza aggiornamenti ufficiali.

L’ultima volta che abbiamo avuto notizie dirette di Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell’Unione Europea nel Golfo Persico, è stato per l’annuncio della cattedra onoraria al King’s College di Londra. Il 27 febbraio, fa sapere il Fatto Quotidiano, il ministro e vicepremier del M5s era a Roma per un convegno proprio sul Golfo. Descritto come «un hub di trasformazione strategica globale». Il giorno dopo Usa e Israele bombardavano Teheran e la casa di Alì Khamenei dando il via alla guerra. L’inizio della guerra. Nel frattempo molti missili hanno colpito Bahrein, Qatar, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti. Ovvero proprio i paesi del mandato di Di Maio. 🔗 Leggi su Open.online

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In assenza di smentite, la notizia è da considerarsi vera: Luigi Di Maio, il nostro mitico Giggino, è stato nominato professore onorario presso il dipartimento di Defence studies del King’s College London. Lo so che può apparirvi incredibile. Ma temo che ogni st - facebook.com facebook

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