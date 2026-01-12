Il Corriere della Sera ce l’ha con l’Inter di Chivu | quando vincerà uno scontro diretto? Dov’è finito Lautaro?
Il Corriere della Sera analizza con tono critico il pareggio dell’Inter di Chivu, evidenziando le difficoltà nei confronti delle sfide decisive. La squadra non riesce a conquistare una vittoria in scontri diretti, e Lautaro Martinez continua a mancare nelle occasioni più importanti. La mancanza di risultati concreti solleva interrogativi sulla capacità dell’Inter di competere al massimo livello e sulla continuità delle prestazioni di alcuni giocatori chiave.
Il Corriere della Sera non nasconde il disappunto per il pareggio dell’Inter, per la squadra di Chivu che ancora una volta non vince uno scontro diretto e con Lautaro che fallisce l’ennesima partita che conta. È il classico calciatore forte con le piccole e piccolo con le forti. Scrive il Corsera con l’ottimo Paolo Tomaselli: Le solite illusioni dell’inter. La corazza spessa del Napoli. La fuga d’inverno progettata da Chivu, che sognava di staccare di 7 punti i campioni in carica resta programmata solo sul navigatore: il campionato è aperto, apertissimo, praticamente spalancato, dopo un pareggio show. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
