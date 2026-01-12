Il Corriere della Sera ce l’ha con l’Inter di Chivu | quando vincerà uno scontro diretto? Dov’è finito Lautaro?

Il Corriere della Sera analizza con tono critico il pareggio dell’Inter di Chivu, evidenziando le difficoltà nei confronti delle sfide decisive. La squadra non riesce a conquistare una vittoria in scontri diretti, e Lautaro Martinez continua a mancare nelle occasioni più importanti. La mancanza di risultati concreti solleva interrogativi sulla capacità dell’Inter di competere al massimo livello e sulla continuità delle prestazioni di alcuni giocatori chiave.

Il Corriere della Sera non nasconde il disappunto per il pareggio dell’Inter, per la squadra di Chivu che ancora una volta non vince uno scontro diretto e con Lautaro che fallisce l’ennesima partita che conta. È il classico calciatore forte con le piccole e piccolo con le forti. Scrive il Corsera con l’ottimo Paolo Tomaselli: Le solite illu­sioni dell’inter. La corazza spessa del Napoli. La fuga d’inverno pro­get­tata da Chivu, che sognava di stac­care di 7 punti i cam­pioni in carica resta pro­gram­mata solo sul navi­ga­tore: il cam­pio­nato è aperto, aper­tis­simo, pra­ti­ca­mente spa­lan­cato, dopo un pareg­gio show. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

