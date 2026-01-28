Douglas Luiz torna all’Aston Villa in prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista brasiliano lascia il Chelsea e si riunisce di nuovo con Emery. La trattativa si è chiusa a un prezzo stabilito e ora Luiz può iniziare la nuova avventura in Premier League.

Douglas Luiz all’Aston Villa, il brasiliano riabbraccia Emery in prestito con diritto. Tutto ciò che c’è da sapere sulla trattativa. “Si torna sempre dove si è stati bene”. Mai aforisma fu più azzeccato per descrivere la parabola di Douglas Luiz, che ha deciso di chiudere la sua tormentata parentesi al Nottingham Forest per riabbracciare il club che lo ha reso grande. Il centrocampista brasiliano è ufficialmente pronto a tornare all’ Aston Villa, compiendo una scelta di cuore e di carriera che lo ha portato a declinare le avance prestigiose del Chelsea e il richiamo romantico del Vasco da Gama. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Douglas Luiz all’Aston Villa, niente Chelsea per il centrocampista brasiliano. Fissato il prezzo per il diritto di riscatto: le ultime

Approfondimenti su Douglas Luiz Aston Villa

Questo articolo fornisce aggiornamenti sul possibile ritorno di Douglas Luiz all’Aston Villa, con dettagli sulla formula dell’operazione che coinvolge anche la Juventus.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Douglas Luiz Aston Villa

Argomenti discussi: Juve, Douglas Luiz va all'Aston Villa: si riaccende la speranza di cederlo la prossima estate; Douglas Luiz va all'Aston Villa: la Juve perde la certezza di cederlo, ma torna a sperare; L'Aston Villa a un passo dall'ex Douglas Luiz: cosa cambia per la Juventus e l'intreccio con il Nottingham Forest; Juventus, è fatta per Douglas Luiz all'Aston Villa.

Abraham e Douglas Luiz, insieme all'Aston Villa per sognare in grande dopo l'esperienza in AC’è sempre qualcosa di profondamente romantico nei ritorni. L’Aston Villa lo sa bene e in questa fase della stagione ritrova due volti. tuttomercatoweb.com

Il cerchio si chiude per Douglas Luiz, andata e ritorno all'Aston Villa passando per la JuventusDouglas Luiz andrà all'Aston Villa che ha raggiunto l'intesa con il Nottingham Forest dopo la cessione della Juventus: un ritorno che desta qualche interrogativo ... sport.virgilio.it

Douglas Luiz torna all’Aston Villa! C’è un accordo verbale con la Juventus per prestito con diritto di riscatto. Il Nottingham Forest rimanda Douglas Luiz alla Juve che a sua volta lo rimanda in prestito, questa volta all’Aston Villa [Fabrizio Romano] - facebook.com facebook

#DouglasLuiz, tutto fatto per il ritorno a casa: cosa cambia per la #Juve x.com