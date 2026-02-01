Douglas Luiz Aston Villa com’è andato il ritorno del centrocampista brasiliano Le statistiche

Dopo essere tornato in campo con l’Aston Villa, Douglas Luiz ha dimostrato di essere ancora un elemento importante per la squadra. Il centrocampista brasiliano ha giocato tutti i 90 minuti, offrendo prestazioni di livello e lasciando il segno con statistiche dominanti, anche se la squadra ha perso contro il Brentford. Nonostante il risultato negativo, Luiz ha mostrato di essere in forma e pronto a contribuire alla ripresa dei Villans.

Douglas Luiz Aston Villa, il brasiliano gioca 90? e incanta nonostante il ko col Brentford: statistiche dominanti al rientro in Premier League. Il ritorno di Douglas Luiz al Villa Park ha il sapore di un cerchio che si chiude, una boccata d’ossigeno necessaria e vitale dopo la parentesi decisamente opaca e priva di squilli vissuta in prestito al Nottingham Forest. Il centrocampista brasiliano, il cui cartellino è ancora saldamente di proprietà della Juventus, ha bagnato il suo nuovo, atteso debutto da titolare con la maglia dell’Aston Villa in Premier League, restando in campo per tutti i novanta minuti nella sfida casalinga contro il Brentford. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz Aston Villa, com’è andato il ritorno del centrocampista brasiliano. Le statistiche Approfondimenti su Douglas Luiz Aston Villa Douglas Luiz Aston Villa, ora è anche ufficiale: il centrocampista brasiliano cambia casacca. I comunicati dei club Dopo settimane di trattative, Douglas Luiz passa ufficialmente dall'Aston Villa al Nottingham Forest. Douglas Luiz Aston Villa, è tutto fatto: le ultimissime novità sul ritorno del centrocampista della Juve nel club londinese L'articolo fornisce aggiornamenti sul trasferimento di Douglas Luiz dall'Aston Villa alla Juventus. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. DOUGLAS LUIZ TO ASTON VILLA, DISCUSSIONS ARE PROGRESSING FAVOURABLY| TRANSFER HUB Ultime notizie su Douglas Luiz Aston Villa Argomenti discussi: UFFICIALE | Douglas Luiz in prestito all'Aston Villa; L'Aston Villa a un passo dall'ex Douglas Luiz: cosa cambia per la Juventus e l'intreccio con il Nottingham Forest; Juve, Douglas Luiz va all'Aston Villa: si riaccende la speranza di cederlo la prossima estate; Douglas Luiz torna all’Aston Villa! Quanto incassa la Juve da questa operazione?. Douglas Luiz all’Aston Villa, è UFFICIALE: sorride la Juventus!Douglas Luiz all'Aston Villa - L'Aston Villa ha trovato l'accordo con la Juventus per riportare Douglas Luiz a Birmingham, dopo ... fantamaster.it Il cerchio si chiude per Douglas Luiz, andata e ritorno all'Aston Villa passando per la JuventusDouglas Luiz andrà all'Aston Villa che ha raggiunto l'intesa con il Nottingham Forest dopo la cessione della Juventus: un ritorno che desta qualche interrogativo ... sport.virgilio.it (Gds-Ts) "Piano Juve: Kolo Muani fino alla fine, Zirkzee l'alternativa che può concretizzarsi anche grazie a Douglas Luiz.." https://ow.ly/sM3y50Y5Mav - facebook.com facebook Alla fine il riscatto di Douglas Luiz da parte del Nottingham era "in dubbio" x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.