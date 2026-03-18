Ancona è stata annunciata come Capitale italiana della Cultura 2028, grazie a un progetto culturale che ha coinvolto figure come Dante Ferretti e il musicista Durdust. La candidatura è stata riconosciuta ufficialmente, e il dossier presentato ha ricevuto giudizi positivi. La città si prepara ora a promuovere iniziative e eventi legati a questo riconoscimento per tutto il prossimo anno.

Ancona è stata proclamata Capitale italiana della Cultura 2028. Oggi a Roma, precisamente nella Sala Spadolini del Ministero, si è svolta la cerimonia di proclamazione: a decretare Ancona vincitrice è stato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Il 26 febbraio è stato illustrato il dossier intitolatoAncona. Questo adesso, un nome ripreso da un brano del poeta Francesco Scarabicchi. Il progetto ha convinto all’unanimità i giudici, soddisfacendo tutti gli indicatori del bando.Giulinella proclamazione ha dichiarato: “Il dossier propone un modello di valorizzazione culturale solido e coerente, capace di coniugare identità territoriale e apertura internazionale in una visione che connette le politiche culturali con più ampie dimensioni di rigenerazione urbana, inclusione sociale e partecipazione”, concludendo: “Il giudizio è eccellente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ancona Capitale della Cultura 2028. Giuli: “Dossier eccellente”

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