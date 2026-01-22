Pestaggi nel carcere di Firenze ispettrice e otto agenti condannati per tortura in Appello

La Corte d'Appello di Firenze ha condannato in secondo grado un'ispettrice e otto agenti della polizia penitenziaria del carcere di Sollicciano, riqualificando il reato di tortura precedentemente assolto in primo grado. La sentenza rappresenta un importante passo nel giudizio sulle condizioni e le responsabilità all’interno delle strutture carcerarie, evidenziando l’attenzione della giustizia su possibili illeciti e abusi nel sistema penitenziario.

