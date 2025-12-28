Il Napoli punta ancora Juanlu ma adesso la concorrenza è più forte

Il Napoli mantiene l’interesse per Juanlu, nonostante la concorrenza si sia intensificata. Il club partenopeo valuta attentamente le opportunità di gennaio, considerando anche l’eventuale acquisto del terzino del Siviglia, che potrebbe essere stato solo rimandato. La strategia di mercato si evolve, ma l’obiettivo di rafforzare la rosa rimane prioritario per il club azzurro.

Juanlu sarà uno dei protagonisti di questo mercato di gennaio. L’acquisto del terzino Siviglia potrebbe essere stato solo rimandato per il Napoli. Infatti, il ds Manna pare abbia già ripreso i contatti con il club andaluso e il giocatore per dare ad Antonio Conte un’alternativa a Giovanni Di Lorenzo da gennaio. La scorsa estate la trattativa con il Napoli naufragò perché, ricorda As, i campioni d’Italia non raggiunsero i 20 milioni richiesti dal Siviglia. Ora gennaio potrebbe rappresentare una nuova occasione. Anche se, precisa il quotidiano sportivo spagnoli adesso le squadre estimatrici sono aumentate, sulle sue tracce ci sono Everton e Bayern Leverkusen, dopo la sua splendida prestazione al Bernabeu. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

