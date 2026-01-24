Ancora Juanlu sempre Juanlu | il Napoli lo prenderebbe subito per passare al 3-5-2 Di Marzio

Juanlu Sanchez, attualmente al Siviglia, ha raccolto un solo assist in 19 partite e il suo rendimento non è stato particolarmente brillante. Il Napoli, secondo quanto riportato, sarebbe interessato al suo acquisto per integrare il reparto offensivo nell’obiettivo di adottare il modulo 3-5-2. La trattativa, tuttavia, sembra ancora in fase di valutazione, considerando le ultime dinamiche e le priorità della società partenopea.

Un solo assist in 19 partite totali giocate e in generale un rendimento non troppo brillante. Juanlu Sanchez avrebbe dovuto lasciare Siviglia già in estate, quando il Napoli lo aveva prima quasi definito e poi lo ha “abbandonato” dopo l’infortunio di Lukaku, che ha costretto Manna e Conte a dare priorità ad altro. Un po’ come adesso: dopo l’infortunio occorso a Neres e l’acquisto di Giovane (e presumibilmente di un altro esterno), si starebbe pensando di rinforzare la fascia. Ne scrive Gianluca Di Marzio che parla di ipotetico ritorno al 3-5-2, anche se pure in un 3-4-2-1 Juanlu potrebbe agire da quarto di destra, con Di Lorenzo che scenderebbe nei 3 come spesso ha fatto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Napoli punta ancora Juanlu, ma adesso la concorrenza è più forte

