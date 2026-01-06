Il freddo quello vero è arrivato a Milano | ecco cosa succederà nei prossimi giorni

Il freddo intenso sta interessando Milano, con temperature sotto zero e aria gelida proveniente dal nord Europa. Secondo i meteorologi di 3Bmeteo, i prossimi giorni saranno caratterizzati da condizioni tipiche dell’inverno vero, richiedendo attenzione alle basse temperature e alle condizioni meteorologiche associate. È importante seguire gli aggiornamenti per prepararsi adeguatamente a questa fase di freddo prolungato.

Temperature sotto zero e aria gelida. In una parola: inverno, ma quello vero. È quello che sta attraversando Milano, tutto merito di aria fredda che sta scendendo dal nord Europa, come hanno precisato i meteorologi di 3Bmeteo.Milano, l'hinterland e il nord in generale resteranno "ancora.

