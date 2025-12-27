Meteo arriva il ribaltone di Capodanno | cosa succederà nei prossimi giorni

L’inverno sta per mostrare il suo volto più crudo proprio quando l’Italia si prepara a brindare al nuovo anno. Mentre molti speravano in una prosecuzione del clima mite che ha caratterizzato le ultime settimane, i modelli meteorologici segnalano un cambiamento radicale. Un vero e proprio ribaltone climatico è alle porte, pronto a investire la Penisola con correnti polari. Non si tratta solo di un calo termico, ma di una svolta drastica che potrebbe rimescolare le carte per chi ha pianificato festeggiamenti all’aperto. Leggi anche: L’oroscopo “politico”: cosa accadrà in Italia nel 2026 L’illusione finisce: l’alta pressione cede il passo al gelo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

