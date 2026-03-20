In aula, si sono viste donne velate sedute tra i deputati e una scena particolare con una figura a testa in giù. La Camera si presenta in una versione diversa, con i membri del Movimento 5 Stelle che si distinguono per comportamenti e posizioni insolite, segnando un cambiamento rispetto alle modalità passate. I Cinque Stelle, un tempo movimento di rottura, mostrano ora atteggiamenti che catturano l'attenzione.

C'erano una volta i Cinque Stelle, movimento nato contro il sistema, equidistante tra destra e sinistra. Ieri, con un delirante convegno organizzato a Montecitorio, l'idea politica pensata da GianRoberto Casaleggio è definitivamente spirata. Al suo posto un partito dichiaratamente di sinistra, che strizza l'occhio ai movimenti ProPal, a chi si dice apertamente comunista, a chi vede nell'Occidente, in Israele e negli Stati Uniti nemici da abbattere. Per far sorgere il Sol dell'Avvenire. Ieri, nella Camera dei Deputati, si è tenuto un convegno dal titolo enigmatico: «Per un governo che attui la Costituzione». Un guazzabuglio di concetti, che, nei vari interventi, ha messo in un gigantesco calderone il referendum per la riforma della giustizia e la necessità (secondo questi sottili pensatori) di far cadere l'esecutivo «guidato dai fascisti». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Donne velate e Meloni a testa in giù. Ecco la Camera in versione 5 Stelle

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