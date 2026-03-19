La violenza choc dei Carc accolti alla Camera dal M5S | Meloni a testa in giù per dire No al referendum

Alla Camera, i membri del Movimento 5 Stelle hanno mostrato un'immagine choc della presidente del Consiglio, raffigurata a testa in giù con la scritta “mollitiamoci” in risposta al referendum sulla riforma della giustizia. La scena ha suscitato reazioni e commenti tra chi condanna e chi difende l'azione, mentre i Carc hanno portato avanti questa forma di protesta.

In nome della democrazia, dicono. Ma questa in realtà è la vera natura dei Carc, che per dire no al referendum sulla riforma della giustizia hanno deciso di raffigurare la presidente del Consiglio a testa in giù con scritto “molilitiamoci. Attività del mese di marzo per cacciare il governo Meloni. Votare no”. E parliamo degli stessi individui che, insieme ad altre sigle antagoniste e esponenti del mondo islamico italiano, oggi hanno preso la parola all’interno della sala più capiente della camera dei deputati. Grazie a chi? Al movimento cinque stelle, e in particolare alla loro deputata Stefania Ascari, le cui frequentazioni sono oramai note e la vedono al fianco di soggetti oggi in carcere perché accusati di terrorismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La violenza choc dei Carc accolti alla Camera dal M5S: Meloni a testa in giù per dire No al referendum Articoli correlati La Meloni a testa in giù: il manifesto choc dei CarcIl partito di estrema sinistra lancia il corteo di domani in sostegno al centro sociale Askatasuna con un volantino di minacce al presidente del... Meloni a testa in giù, l’ignobile manifesto dei Carc a sostegno di Askatasuna: si “allenano” per la guerriglia del sabatoUn manifesto ignobile: non ci abitueremo mai alle vergognose immagini della premier Meloni a testa in giù: oggi tocca al manifesto oltraggioso creato...