Doncic show | che rimonta dei Lakers a Denver! Sengun batte Wemby nel derby texano

Nel confronto tra Denver e Los Angeles, i Lakers hanno ottenuto una vittoria grazie ai 38 punti di Doncic, mentre Sengun ha superato Wemby nel derby texano. Anche Fontecchio si è distinto con 15 punti nel successo di Miami a Sacramento. Questi incontri testimoniano l’equilibrio e la competitività della stagione NBA, con prestazioni importanti e risultati significativi per le squadre coinvolte.

Con 38 punti dello sloveno Los Angeles vince in Colorado. Bene Fontecchio (15) nel successo di Miami a Sacramento. I Bulls travolgono i Clippers, Golden State crolla con Toronto.

