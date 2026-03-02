Trump minaccia truppe di terra in Iran | Li stiamo massacrando La guerra si allarga

Gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato un’operazione militare in Iran, con attacchi che hanno portato a una escalation di tensione tra le parti. Il presidente statunitense ha dichiarato che le truppe di terra in Iran sono pronte e ha affermato che stanno “massacrando” le forze locali. La situazione si sta intensificando rapidamente, con notizie di ulteriori scontri e movimenti militari nella regione.

La guerra si allarga. Dopo la campagna avviata sabato da Stati Uniti e Israele in Iran, in cui è stato ucciso anche l'ayatollah Ali Khamenei, Teheran e i suoi alleati hanno reagito contro Israele e contro obiettivi anche nei vicini Stati del Golfo, luoghi cruciali per la produzione energetica mondiale. Un nuovo fronte si è aperto in Libano: Hezbollah ha annunciato di avere lanciato missili su Israele lunedì mattina in risposta all'uccisione della Guida suprema e lo Stato ebraico ha reagito con attacchi sul Libano il cui bilancio è di decine di morti e feriti. E un drone ha colpito anche una base britannica a Cipro, quindi in territorio dell'Ue, causando danni limitati, poche ore dopo che Keir Starmer aveva annunciato l'ok agli Usa per l'uso delle basi britanniche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Guerra Iran, droni contro base Raf a Cipro. Morta la moglie di Khamenei, Trump: “Li stiamo massacrando, presto nuova ondata”Un drone colpisce la base britannica di Akrotiri a Cipro, mentre missili di Hezbollah piovono su Haifa e l’Idf intensifica i raid su Beirut e Teheran.

Trump non esclude l'invio di truppe americane in Iran e minaccia una nuova ondata di attacchi. Il Presidente Trump evoca una nuova grave ondata di attacchi e non esclude l'invio di truppe di terra in Iran nell'ambito di Epic Fury

Trump: avevo avvertito l'Iran sul nucleare, era una minaccia. Avevamo programmato quattro settimane per eliminare la leadership iraniana e ci abbiamo messo un'ora. Lo ha detto Donald Trump ad una cerimonia alla Casa Bianca. Siamo in anticipo sul programma

Nel suo discorso dalla Casa Bianca, Trump ha ribadito che l'attacco è stato deciso per neutralizzare quella che, a suo giudizio, era una crescente minaccia nucleare e missilistica da parte di Teheran. Ha sottolineato che l'azione militare è finalizzata