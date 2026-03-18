Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato al «Corriere della Sera» che gli Stati Uniti stanno vincendo la guerra e che non ci vorrà molto tempo prima di concluderla. La sua affermazione è arrivata in una telefonata, poche ore dopo che l'Europa aveva rifiutato di inviare navi per riaprire lo stretto di Hormuz. Il presidente ha detto che «andiamo alla grande».

DALLA NOSTRA CORRISPONDENTENEW YORK – «Andiamo alla grande nella guerra. Stiamo stravincendo», ha detto il presidente Donald Trump martedì mattina in una breve telefonata con il Corriere. Era il giorno dopo il rifiuto da parte di diversi Paesi della Nato, inclusa l’Italia, di inviare navi per contribuire alla riapertura dello Stretto di Hormuz, ma il presidente si è mostrato sicuro. «Francamente, nessuno ha mai visto una cosa del genere, e non ci vorrà molto tempo». Poco dopo, Trump ha pubblicato un messaggio sul suo social Truth a proposito dell’aiuto negato agli Stati Uniti dagli «alleati» della Nato (alleati tra virgolette): «Ci hanno informato che non vogliono essere coinvolti nella nostra Operazione militare . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Donald Trump al Corriere: «Stiamo stravincendo la guerra. E non ci vorrà ancora molto tempo»

Articoli correlati

Leggi anche: Trump al Corriere: «Stiamo stravincendo la guerra. E non ci vorrà ancora molto tempo. Nessuno ha mai visto una cosa del genere»

Leggi anche: Trump al Corriere: «Stiamo stravincendo la guerra. Non ci vorrà molto». La Nato? «Non fa nulla per noi, non ne abbiamo bisogno»

Donald Trump si aspetta che la guerra in Iran finisca molto presto.

Una raccolta di contenuti su Donald Trump

Temi più discussi: Donald Trump al Corriere: Stiamo stravincendo la guerra. E non ci vorrà ancora molto tempo; Trump in esclusiva al Corriere sulla crisi in Medio Oriente e Meloni: L'Italia cerca sempre di offrire un aiuto; Inganno, attesa o strategia per il dopo? Perché Trump non colpisce l'isola di Kharg, il cuore petrolifero dell'Iran; Sull'Iran l'Europa dice no a Trump.

Donald Trump al Corriere: «Stiamo stravincendo la guerra. E non ci vorrà ancora molto tempo»Il presidente Usa in una telefonata con il «Corriere della Sera» all'indomani del no europeo all'invio di navi per riaprire lo stretto di Hormuz: «Andiamo alla grande. E francamente nessuno ha mai vis ... corriere.it

Trump al «Corriere»: «L’Italia cerca sempre di offrire aiuto. Meloni un'ottima leader»Il colloquio con il presidente Usa. Che poi attacca Starmer e il Regno Unito: «Non ci serve più il vostro aiuto» ... msn.com

Il 17 marzo 2026, Joe Kent, direttore del National Counterterrorism Center (NCTC), ha annunciato le sue dimissioni con effetto immediato. Ex soldato delle forze speciali e figura vicina a Donald Trump, Kent ha motivato la decisione con un duro atto d'accusa: - facebook.com facebook

Ex veterano e vedovo di guerra, il funzionario ha inviato una lettera a Donald Trump in cui espone le ragioni della propria rinuncia x.com