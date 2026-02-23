Brindisi dona 4.847 farmaci | un gesto che salva 5.331 persone
A Brindisi, la donazione di 4.847 farmaci ha permesso di aiutare 5.331 persone bisognose. La raccolta è avvenuta grazie alla collaborazione di 51 farmacie che hanno distribuito medicinali di prima necessità. Questo gesto concreto nasce dall’impegno della comunità locale per sostenere chi affronta difficoltà di salute. La distribuzione si è concentrata su farmaci di uso quotidiano e di emergenza, offrendo un supporto immediato a molte famiglie. La generosità continua a rappresentare una risorsa importante in città.
In Puglia, la solidarietà si misura in confezioni di farmaci. A Brindisi, 51 farmacie hanno raccolto 4.847 scatole di medicinali, per un valore di 41.546 euro. Questi farmaci andranno a sostenere 5.331 persone in 35 strutture assistenziali della provincia. La raccolta, parte delle Giornate di Raccolta del Farmaco 2026, ha la partecipazione di 400 farmacie in tutta la regione, con un bottino di 49.535 confezioni per un valore di 428.725 euro. Il gesto di solidarietà brindisino è parte di un fenomeno nazionale che ha raccogliere oltre 670.000 confezioni di farmaci in tutta Italia, per un valore superiore ai 6 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu
