Brindisi dona 4.847 farmaci | un gesto che salva 5.331 persone

A Brindisi, la donazione di 4.847 farmaci ha permesso di aiutare 5.331 persone bisognose. La raccolta è avvenuta grazie alla collaborazione di 51 farmacie che hanno distribuito medicinali di prima necessità. Questo gesto concreto nasce dall’impegno della comunità locale per sostenere chi affronta difficoltà di salute. La distribuzione si è concentrata su farmaci di uso quotidiano e di emergenza, offrendo un supporto immediato a molte famiglie. La generosità continua a rappresentare una risorsa importante in città.