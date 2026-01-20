Padre dona due organi alla figlia e le salva la vita | il primo doppio trapianto d'Italia all'ospedale di Bergamo

Un intervento straordinario si è svolto all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove un padre ha donato un rene e una porzione di fegato alla figlia, contribuendo a salvarle la vita. È il primo caso di doppio trapianto di organi in Italia effettuato in questa struttura, rappresentando un esempio di solidarietà e di avanzamento nelle procedure di donazione e trapianto.

Doppio trapianto di organi al Papa Giovanni di Bergamo. Un papà ha donato un rene e una porzione di fegato alla figlia e le ha salvato la vita. Si tratta del primo "trapianto combinato" d'Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it Padre dona due organi alla figlia di 7 anni: a Bergamo il primo trapianto combinato da donatore vivente in ItaliaA Bergamo, il 20 gennaio 2026, si è realizzato il primo trapianto combinato da donatore vivente in Italia, grazie alla generosità di un padre che ha donato due organi alla figlia di sette anni. Da padre a figlia, due organi per continuare a vivere: a Bergamo il primo trapianto combinato da donatore vivente in ItaliaA Bergamo, per la prima volta in Italia, un donatore vivente ha effettuato un trapianto combinato di due organi, contribuendo a salvare due vite. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Due storie che evidenziano l’importanza di donare gli organi; Il padre dona il fegato donando nuova vita a un bambino uzbeko di un anno. Padre dona due organi alla figlia e le salva la vita: il primo doppio trapianto d’Italia all’ospedale di Bergamo - Doppio trapianto di organi al Papa Giovanni di Bergamo. Un papà ha donato un rene e una porzione di fegato alla figlia e le ha salvato la vita ... fanpage.it Padre dona due organi alla figlia di 7 anni: a Bergamo il primo trapianto combinato da donatore vivente in Italia - È stato realizzato con successo il 18 dicembre scorso al Papa Giovanni XXIII il primo caso di trapianto combinato di due organi (un rene e parte del fegato) prelevati da un unico donatore vivente. Gli ... msn.com Padre santo tocca il cuore di questo ragazzo e guariscilo da queste schiavitu'. Spezza le catene del vizio e liberalo. Soccorri il cuore della sua mamma e di suo fratello, dona loro pace e forza. Ti prego nel nome di Gesù benedetto in eterno. Amen #latuni #pa - facebook.com facebook Dona con un SMS al 45531 e sostieni Padre Pio Social Aide 2026. L’associazione promuove assistenza sanitaria e sociale per le comunità vulnerabili. Un gesto solidale vale più di mille parole. #TIMCharity x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.