Domenica, don Enzo Nicolini celebra 60 anni dall’ordinazione sacerdotale. La cerimonia si svolge nella chiesa di appartenenza, con la partecipazione di fedeli e colleghi. La ricorrenza segna un traguardo importante per il parroco, che riceverà attestati e riconoscimenti durante l’evento. La giornata prevede anche momenti di preghiera e riflessione in onore del suo lungo servizio.

Domenica, il parroco don Enzo Nicolini festeggia i 60 anni dall’ordinazione presbiteriale, di cui 26 vissuti nella parrocchia di Sant’Elpidio Abate: un’occasione molto speciale che potrà dividere con la comunità locale e che, ieri, l’amministrazione ha voluto anticipare ricevendo in Comune il dinamico parroco 86enne per una pubblica attestazione di gratitudine per gli anni di servizio dedicati ai parrocchiani elpidiensi. "Abbiamo voluto promuovere e condividere un momento molto significativo" ha affermato il sindaco Gionata Calcinari, ringraziando l’assessore Giovanni Martinelli per avere tracciato un excursus storico del percorso umano e pastorale di don Enzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Don Enzo Nicolini festeggia 60 anni dall’ordinazione

Articoli correlati

Il teatro San Leonardo festeggia Capodanno "Sognando gli anni 60"Al teatro San Leonardo di Viterbo, il 31 dicembre, è organizzata una serata magica tutta da vivere all'insegna degli anni '60.

Caterina Caselli festeggia i 60 anni di “Nessuno mi può giudicare”MILANO – Caterina Caselli festeggia il 60° anniversario di “Nessuno mi può giudicare“, il brano presentato per la prima volta il 27 gennaio 1966 sul...

Una selezione di notizie su Don Enzo Nicolini

Argomenti discussi: Don Enzo Nicolini festeggia 60 anni dall’ordinazione; Sant’Elpidio a Mare celebra don Enzo: riconoscimento in Comune per i 60 anni di sacerdozio.

Sant’Elpidio a Mare celebra don Enzo: riconoscimento in Comune per i 60 anni di sacerdozioSANT'ELPIDIO A MARE - Il sacerdote omaggiato in sala consiliare, il sindaco Calcinari: «Grazie per quanto hai saputo costruire e lasciare nella nostra città, sei un punto di riferimento per tanti» ... cronachefermane.it