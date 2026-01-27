Questo anniversario segna i 60 anni da “Nessuno mi può giudicare”, brano di Caterina Caselli presentato per la prima volta al Festival di Sanremo nel 1966. Un riferimento importante nella storia della musica italiana, che testimonia il duraturo successo di un capolavoro senza tempo.

MILANO – Caterina Caselli festeggia il 60° anniversario di “Nessuno mi può giudicare“, il brano presentato per la prima volta il 27 gennaio 1966 sul palco del Festival di Sanremo. “Nessuno mi può giudicare“ è stata utilizzata nel mondo delle campagne pubblicitarie e del cinema: ha dato il titolo all’omonimo musicarello del 1966, interpretato dalla stessa Caterina Caselli, e ha ispirato l’omonimo film di Massimiliano Bruno (2011) nel quale la protagonista Paola Cortellesi canta la title-track. Ma la canzone è diventata soprattutto il simbolo di veri e propri movimenti che, in diverse fasi storiche, hanno rivendicato i fondamentali diritti umani di libertà. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Caterina Caselli festeggia i 60 anni di “Nessuno mi può giudicare”

Il brano “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli celebra i suoi 60 anni, dal debutto al Festival di Sanremo nel 1966.

Caterina Caselli - Nessuno mi può giudicare (1966)

'Nessuno mi può giudicare' compie 60 anni, Caterina Caselli: Nel testo libertà e coraggio(Adnkronos) - Caterina Caselli festeggia i 60 anni di 'Nessuno mi può giudicare', il brano presentato per la prima volta il 27 gennaio 1966 sul palco del Festival di Sanremo, e diventato simbolo di ve ... msn.com

La Treccani festeggia Caterina Caselli e 60 anni di Nessuno mi può giudicareUna voce nell'Enciclopedia della Musica Contemporanea appena uscita celebra la cantante, produttrice discografica ... rtl.it

Compie 60 anni esatti una pietra miliare della musica italiana: il 27 gennaio 1966 Caterina Caselli presentava al Festival di Sanremo “Nessuno Mi Può Giudicare”. La canzone non vinse quell’edizione ma entrò nel cuore di milioni di persone, veicolando ancor - facebook.com facebook

“Nessuno mi può giudicare” manifesto di libertà oggi compie 60 anni e la cantavo per la prima volta al Festival di Sanremo. Grazie a tutti voi per l’affetto e l’amore che continuate a regalarmi ogni giorno! Caterina #caterinacaselli #nessunomipuogiudicare x.com