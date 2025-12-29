Il teatro San Leonardo festeggia Capodanno Sognando gli anni 60

Il teatro San Leonardo di Viterbo celebra il Capodanno con una serata dedicata agli anni '60. Il 31 dicembre, l’evento offre un’occasione per trascorrere il fine anno in un’atmosfera speciale, rivivendo le atmosfere di quegli anni attraverso musica, costumi e suggestioni d’epoca. Un’opportunità per condividere un momento di convivialità e nostalgia in un ambiente culturale e accogliente.

Al teatro San Leonardo di Viterbo, il 31 dicembre, è organizzata una serata magica tutta da vivere all'insegna degli anni '60.Il biglietto include un'esperienza completa: al costo di 34,50 euro è previsto lo spettacolo “Sognando gli anni 60” dei Baluba Shake e il brindisi di mezzanotte. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

