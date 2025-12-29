Il teatro San Leonardo festeggia Capodanno Sognando gli anni 60

Il teatro San Leonardo di Viterbo celebra il Capodanno con una serata dedicata agli anni '60. Il 31 dicembre, l’evento offre un’occasione per trascorrere il fine anno in un’atmosfera speciale, rivivendo le atmosfere di quegli anni attraverso musica, costumi e suggestioni d’epoca. Un’opportunità per condividere un momento di convivialità e nostalgia in un ambiente culturale e accogliente.

Al teatro San Leonardo di Viterbo, il 31 dicembre, è organizzata una serata magica tutta da vivere all'insegna degli anni '60.Il biglietto include un'esperienza completa: al costo di 34,50 euro è previsto lo spettacolo “Sognando gli anni 60” dei Baluba Shake e il brindisi di mezzanotte. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Il teatro San Leonardo festeggia Capodanno "Sognando gli anni 60" Leggi anche: “Sognando gli anni ’60”: i Baluba Shake al Teatro Govi Leggi anche: 'Sognando gli anni ‘60' – Un viaggio musicale tra mito e memoria con i Baluba Shake Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Il Natale prende casa al Teatro San Leonardo: musica, convivialità e tradizione il 21 dicembre 2025 - NewTuscia – VITERBO – Il Teatro San Leonardo apre le porte alle festività con una giornata speciale dedicata al Natale vissuto come esperienza condivisa, tra sapori, musica dal vivo ed emozioni senza ... newtuscia.it

Teatro San Leonardo, va in scena “Cinex Strips” di Albert Ostermaier con la regia di Sara Sole - Viterbo, al Teatro San Leonardo va in scena “Cinex Strips” di Albert Ostermaier con la regia di Sara Sole Notarbartolo, per il festival Quartieri dell’Arte L’opera di uno degli autori tedeschi ... ilmessaggero.it

CI VEDIAMO ALLA RADIO – IL MIO NUOVO SPETTACOLO TEATRALE ARRIVA A MILANO! Il 19 febbraio 2026 alle ore 21, il palco del Teatro Leonardo ospiterà un viaggio unico nelle emozioni, nei suoni e nei racconti che hanno segnato la storia dello sp - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.