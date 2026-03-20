Domenico Caliendo nasce la fondazione Mamma Patrizia commossa | L’idea quando lui era sul lettino

Domenico Caliendo ha annunciato la creazione di una nuova fondazione, con la partecipazione della madre Patrizia, che ha commentato emozionata che l’idea è nata quando lui era ancora in ospedale. La fondazione si propone di trasformare un’esperienza personale in un impegno concreto, portando avanti un progetto che coinvolge direttamente le persone interessate. La presentazione si è svolta alla presenza di diverse persone del settore.

Un dolore trasformato in impegno concreto, una promessa che diventa progetto. Nasce con questi presupposti la Fondazione Domenico Caliendo, voluta con forza dalla madre Patrizia Mercolino, che ha deciso di dare un senso alla perdita del figlio trasformandola in un’iniziativa a sostegno di altre famiglie. Leggi anche: Napoli, allo stadio l’abbraccio ai genitori del piccolo Domenico Caliendo La nascita della fondazione Domenico Caliendo. La firma dell’atto costitutivo segna l’inizio ufficiale del percorso della fondazione Domenico Caliendo, con Patrizia Mercolino alla guida in qualità di presidente. Un momento carico di emozione, durante il quale la donna ha ricordato l’origine dell’idea, nata nei momenti più difficili vissuti accanto al figlio ricoverato in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Domenico Caliendo, nasce la fondazione. Mamma Patrizia commossa: “L’idea quando lui era sul lettino” Articoli correlati Napoli, nasce la fondazione Domenico Caliendo: la mamma Patrizia Ercolino si commuoveÈ nata la fondazione Domenico Caliendo, in memoria del bimbo dal cuore ‘bruciato’ che si è spento lo scorso 21 febbraio. Leggi anche: Domenico Caliendo, nasce la Fondazione a lui dedicata: la firma della madre Patrizia Mercolino Contenuti e approfondimenti su Domenico Caliendo Temi più discussi: Nasce la Fondazione Domenico Caliendo. La presentazione il 18 marzo; Napoli, nasce la fondazione in memoria del piccolo Domenico; Domenico Caliendo, il cuore bruciato trasportato in un box di plastica (come un frigo da spiaggia); Modificarono la cartella clinica di Domenico Caliendo, la nuova accusa dei pm di Napoli a due cardiochirurghi. Nasce la fondazione Domenico Caliendo, già raccolti 45mila euro. Mamma Patrizia si commuove: «L'idea quando lui era sul lettino»Subito dopo aver firmato l'atto di costituzione della fondazione Domenico Caliendo, la madre Patrizia Mercolino si è lasciata andare all'emozione: «Ho ricordato ... leggo.it Napoli, nasce la fondazione Domenico Caliendo: la mamma Patrizia Ercolino si commuoveNapoli, nasce la fondazione Domenico Caliendo: la mamma Patrizia Ercolino si commuove ... msn.com #Napoli- Fondazione Domenico Caliendo,c'è l' atto dal Notaio: raccolti 45mila euro. Tra gli obiettivi, l' assistenza legale e il supporto alle vittime della malasanità #Cronaca #Fondazione #DomenicoCaliendo #Notaio #Assistenza #Malasanità #NanoTV - facebook.com facebook Nasce la fondazione Domenico Caliendo, la mamma: “Così manterrò viva la memoria di mio figlio” x.com