Mara Venier commossa a Domenica In per le vittime di Crans-Montana | Chi critica i ragazzi dovrebbe vergognarsi
Nella puntata di Domenica In, Mara Venier ha aperto la programma parlando della tragedia di Crans-Montana. Con atteggiamento sobrio e rispettoso, ha condiviso le ultime notizie sull’incidente, sottolineando l’importanza di riflettere con sensibilità su quanto accaduto. Il suo intervento si è concentrato sull’umanità delle vittime e sulla necessità di rispetto verso i giovani coinvolti in questa tragedia.
