Domenica dedicata alle famiglie Messa pranzo e tanti laboratori

Domenica dedicata alle famiglie con una messa in giornata, seguita da un pranzo condiviso e numerosi laboratori per bambini e adulti. L'evento si svolge in un luogo pubblico e coinvolge diverse attività pensate per tutte le età. La giornata intende offrire uno spazio di incontro e di svago, cercando di rafforzare i legami tra i partecipanti e creare un momento di convivialità.

In un tempo in cui tutto sembra sostituibile, anche i legami chiedono di essere rimessi al centro. Va in questa direzione " Domenica Insieme ", l’iniziativa dedicata alle coppie di sposi di tutte le età, in programma domenica a Civitanova, promossa dalle famiglie salesiane e dalla pastorale familiare dell’ Arcidiocesi di Fermo. Il tema scelto per questo nuovo appuntamento è particolarmente significativo: " Perdono. chi rompe aggiusta. Per superare la logica dell’usa e getta ". Un titolo che racchiude una proposta chiara e controcorrente: riscoprire il perdono come gesto concreto di ricostruzione, di responsabilità reciproca e di cura della relazione coniugale, oltre le fragilità, le incomprensioni e le fatiche della vita quotidiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Domenica dedicata alle famiglie. Messa, pranzo e tanti laboratori Articoli correlati Leggi anche: In occasione della serie teatrale dedicata alle famiglie "La Domenica al Dadà", arriva "L'Elefantino" Leggi anche: In occasione della serie teatrale dedicata alle famiglie "La Domenica al Dadà", arriva "L'Elefantino" a Castelfranco Emilia Aggiornamenti e contenuti dedicati a Domenica dedicata Temi più discussi: Domenica dedicata alle famiglie. Messa, pranzo e tanti laboratori; Blocco del traffico per la domenica ecologica del 15 marzo / Avvisi / Novità / Homepage; cultura - Cultura; Sagra Contadina e Festa della Primavera - Chiosco Cafè - eventi. Teatro per famiglie: Al signor Rodari all’Asioli di CorreggioCORREGGIO (Reggio Emilia) – Ci sono storie che non smettono di parlare ai bambini e, nello stesso tempo, sanno dire qualcosa di essenziale anche agli adulti. È da questa forza semplice e profonda che ... reggionline.com Una Domenica Insieme dedicata alle coppie di sposiCIVITANOVA MARCHE - L'Iniziativa dedicata alle coppie di sposi di tutte le età, in programma domenica 22 marzo a Civitanova Marche, è promossa dalle famiglie salesiane e dalla pastorale familiare dell ... cronachefermane.it #LineaVerde torna domenica, 22 marzo, con una puntata dedicata a Campione d’Italia, l’enclave italiana incastonata nel territorio svizzero e affacciata sul Lago di Lugano. Il viaggio parte proprio da qui, per scoprire l’origine di questa piccola porzione d’Italia o - facebook.com facebook