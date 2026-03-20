Il Comitato ha diffuso un appello contro la gestione privata della Dogana, invitando il commissario del Comune di Avellino a rispettare questa posizione. In vista dell’apertura della struttura, una lettera aperta è stata inviata, esprimendo la volontà di partecipare alla cerimonia di inaugurazione. Il testo sottolinea la volontà di essere presenti, pur mantenendo la critica sulla modalità di gestione prevista.

Tempo di lettura: 3 minuti In vista dell’apertura della Dogana la LETTERA APERTA AL COMMISSARIO DEL COMUNE DI AVELLINO Gentilissimo commissario, grati dell’invito, parteciperemo con piacere, oltre che per rispetto istituzionale, alla cerimonia di inaugurazione della Dogana. Non possiamo però non esprimere le nostre preoccupazioni per l’avvenire che si prefigura. Mentre avevamo apprezzato la decis i one di utilizzare i futuri fondi Prius per il restauro delle statue e l’abbellimento della piazza, siamo rimasti stupiti per l a scelta di escludere i due progetti presentati per l’uso della Dogana, al fine di partecipare al finanziamento della Fondazione Sud. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dogana, l’appello del Comitato: “No a gestioni private”

Articoli correlati

Pronto soccorso in emergenza: l’appello del Comitato civicoprogrammare interventi strutturali almeno di medio periodo sull’intero sistema di emergenza-urgenza e sulla rete territoriale.

Referendum, l’appello dei sindaci irpini: adesione al Comitato del NoDi seguito l’appello dei sindaci e delle sindache irpini al referendum sulla riforma della giustizia.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Dogana l'appello del Comitato No a...

Temi più discussi: Due quintali di cibo avariato, senza tracciabilità e trasportato su un furgone non refrigerato: blitz della Finanza alla dogana e scatta il sequestro; Da mezza Lombardia, Piemonte e Svizzera l'appello: Ritiro della tassa sulla salute sui frontalieri, tutela dei ristorni; Gioia Tauro, container sospetti diretti a Israele, l’appello di USB e Orsa Porti: Servono controlli immediati; Più svago nelle Marine leccesi, l’appello di Lecce Futura per il rilancio del litorale.

Errore attivo della Dogana: la Cassazione nega l’esimente all’importatoreCon la sentenza 918/2026 la Cassazione chiarisce i limiti dell’esimente per errore della Dogana nel recupero dei dazi ... fiscoetasse.com

Ctd, la Corte tributaria conferma il ‘no’ a Irpef, Iva e Irap sulla raccolta giocoUna sentenza della Corte tributaria del Molise respinge l’appello dell’Agenzia delle Entrate. L’avvocato Agnello sottolinea le 'opposte interpretazioni tra Entrate e Dogane'. gioconews.it

San Marino, calcio. La Juvenes Dogana cade contro La Fiorita e saluta la Coppa Titano - facebook.com facebook