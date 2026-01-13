Pronto soccorso in emergenza | l’appello del Comitato civico

Il Comitato Civico Irpino COCIR, rappresentato da Fabrizio Pesiri, evidenzia la necessità di un intervento istituzionale per affrontare la crisi del Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera. L'obiettivo è garantire un’assistenza tempestiva e adeguata ai cittadini, superando le criticità attuali. Questa richiesta si inserisce nel quadro di un’attenzione condivisa per la tutela della salute pubblica e la funzionalità dei servizi di emergenza.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comitato Civico Irpino COCIR, in persona del suo rappresentante Fabrizio Pesiri, allo scopo di ricondurre in un alveo "istituzionale" la gestione della conclamata crisi della emergenza presso il Pronto Soccorso dell'A.O.R.N. San Giuseppe Mosca ti, comunica di aver investito della problematica il Comitato di rappresentanza dei Sindaci ASL (composto dai Sindaci dei Comuni di Ariano Irpino, Monteforte Irpino, Bisaccia, S. Angelo dei Lombardi e Solofra), il Comune di Avellino, come capoluogo della Provincia, ed il Prefetto di Avellino, nelle sue funzioni di coordinamento istituzionale e di gestione e tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza.

