Referendum l’appello dei sindaci irpini | adesione al Comitato del No

I sindaci e le sindache dell’Irpinia invitano alla riflessione sul referendum sulla riforma della giustizia. In un appello condiviso, sottolineano l’importanza di partecipare e di valutare attentamente le implicazioni della consultazione. Di seguito, il testo integrale dell’appello, che invita alla partecipazione consapevole e responsabile nel rispetto del processo democratico.

Tempo di lettura: 4 minuti Di seguito l’appello dei sindaci e delle sindache irpini al referendum sulla riforma della giustizia. Le firme sono in costante aggiornamento. “Noi, Sindache e Sindaci italiani, che abbiamo giurato sulla Costituzione impegnandoci ad osservarla lealmente unitamente a tutte le leggi dello Stato, crediamo necessario esprimerci chiaramente e pubblicamente per il NO al referendum sul disegno di legge costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale, sul quale i cittadini italiani saranno chiamati al voto il 22 e il 23 marzo prossimi. I reali problemi della giustizia – quelli che da decenni, oramai, affliggono le nostre città – non sono minimamente considerati da questa riforma costituzionale, che invece pone una particolare enfasi su quella che, di fatto, è una “non questione”, vale a dire la tanto sbandierata “separazione delle carriere”, che peraltro già esiste, se consideriamo che già oggi, nel corso della carriera, è possibile passare una sola volta, e per di più cambiando regione, da funzione requirente (PM) a funzione giudicante (giudice), o viceversa (e tale meccanismo, che peraltro riguarda meno dell’1% dei magistrati, è stato introdotto senza alcuna modifica alla Costituzione). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Baronissi, Petta: “Aderisco all’appello del comitato per il NO al referendum sulla giustizia”Anna Petta, sindaca di Baronissi e membro del Consiglio Nazionale di ALI, ha annunciato la sua adesione all’appello del comitato per il NO al referendum sulla riforma della giustizia.

Referendum sulla riforma della Giustizia, Leccese aderisce all'appello dei 'sindaci per il No'Il referendum sulla riforma della Giustizia, promosso dal Governo, si svolgerà senza quorum e riguarderà la legge che disciplina la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri.

