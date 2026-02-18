Mobilità per docente con vincolo triennale | quando vale la deroga per figlio minore

Il Ministero dell’Istruzione ha confermato che i docenti con vincolo triennale possono chiedere la deroga se hanno un figlio minore. La decisione si basa sulle regole stabilite nel contratto collettivo nazionale, che permette di spostarsi prima del termine previsto in casi specifici. La richiesta deve rispettare le condizioni indicate nel documento ufficiale. La possibilità di cambiare sede si applica solo se si soddisfano i requisiti previsti. La procedura è già attiva e molte domande sono in fase di valutazione.

