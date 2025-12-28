Incidente sulla Telesina oggi una fiaccolata in ricordo di Manuel

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Benevento, alle 17 in contrada Francavilla, si svolge una fiaccolata in memoria di Manuel De Angelis, il giovane deceduto in un incidente sulla Telesina. L’evento offre un momento di riflessione e vicinanza per ricordare la sua scomparsa e condividere un gesto di solidarietà. Un’occasione per mantenere vivo il ricordo e sensibilizzare sulla sicurezza stradale.

Tempo di lettura: 2 minuti Un pomeriggio di raccoglimento, memoria e vicinanza. Oggi alle ore 17 a contrada Francavilla, a Benevento, si terrà una fiaccolata in ricordo di Manuel De Angelis, il 22enne tragicamente scomparso a causa di un incidente stradale. L’iniziativa, dal titolo ‘ Una luce per Manuel ’, nasce dalla volontà degli amici, e di quanti hanno voluto rispondere all’appello, di manifestare affetto e solidarietà alla famiglia in un momento di profondo dolore.  “Cammineremo insieme per far sentire la nostra vicinanza, per un momento di raccoglimento e condivisione” è il messaggio che accompagna l’appello diffuso nelle scorse ore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

incidente sulla telesina oggi una fiaccolata in ricordo di manuel

© Anteprima24.it - Incidente sulla Telesina, oggi una fiaccolata in ricordo di Manuel

Leggi anche: Beatrice Bellucci: una fiaccolata per "Bibbi", la ragazza morta a 20 anni in un incidente sulla Colombo

Leggi anche: Tragico incidente sulla Statale Telesina: muore un giovane di 22 anni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Incidente a Isolabona, domenica fiaccolata in ricordo di Lara Lorenzini. Martedì i funerali - Vallecrosia – Si terranno martedì 21 ottobre alle ore 15, nella chiesa di Maria Ausiliatrice dove Lara Lorenzini è cresciuta, tra parrocchia e oratorio, i funerali della studentessa di 16 anni morta ... ilsecoloxix.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.