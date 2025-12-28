Incidente sulla Telesina oggi una fiaccolata in ricordo di Manuel

Oggi a Benevento, alle 17 in contrada Francavilla, si svolge una fiaccolata in memoria di Manuel De Angelis, il giovane deceduto in un incidente sulla Telesina. L’evento offre un momento di riflessione e vicinanza per ricordare la sua scomparsa e condividere un gesto di solidarietà. Un’occasione per mantenere vivo il ricordo e sensibilizzare sulla sicurezza stradale.

Tempo di lettura: 2 minuti Un pomeriggio di raccoglimento, memoria e vicinanza. Oggi alle ore 17 a contrada Francavilla, a Benevento, si terrà una fiaccolata in ricordo di Manuel De Angelis, il 22enne tragicamente scomparso a causa di un incidente stradale. L'iniziativa, dal titolo ' Una luce per Manuel ', nasce dalla volontà degli amici, e di quanti hanno voluto rispondere all'appello, di manifestare affetto e solidarietà alla famiglia in un momento di profondo dolore. "Cammineremo insieme per far sentire la nostra vicinanza, per un momento di raccoglimento e condivisione" è il messaggio che accompagna l'appello diffuso nelle scorse ore.

