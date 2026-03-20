Diritto allo studio la nuova frontiera passa dalla vista L’accordo Crui-OneSight

Un nuovo accordo tra le università e l’azienda OneSight punta a migliorare il diritto allo studio attraverso il recupero della vista. Questo progetto si concentra sulla salute degli occhi degli studenti, un aspetto spesso trascurato che può influenzare le opportunità educative. La collaborazione mira a garantire accesso a controlli visivi e occhiali a chi ne ha bisogno, riducendo le barriere legate alla vista.

Un protocollo tra Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia e Crui porta visite oculistiche e occhiali gratuiti negli atenei per studenti con Isee basso. Un’iniziativa che amplia il diritto allo studio al benessere, puntando su equità, prevenzione e qualità della formazione. Il progetto, già partito a Tor Vergata, mira a estendersi a livello nazionale C’è un diritto allo studio che passa anche dagli occhi. E che, troppo spesso, resta invisibile nelle pieghe delle disuguaglianze. Da qui parte l’iniziativa che mette insieme sistema universitario e grande impresa, con l’obiettivo di colmare una lacuna concreta: garantire visite oculistiche e occhiali da vista agli studenti provenienti da famiglie con Isee particolarmente basso. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Diritto allo studio, la nuova frontiera passa dalla vista. L’accordo Crui-OneSight Articoli correlati Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia-Crui, protocollo su diritto alla salute visiva(Adnkronos) – Offrire agli studenti universitari che provengono da famiglie con un reddito ISEE particolarmente basso l’accesso a visite oculistiche... Universita’: protocollo tra Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia e Crui per diritto a salute visivaOffrire agli studenti universitari provenienti da famiglie con un reddito Isee particolarmente basso l’accesso a visite oculistiche e, quando... Tutto quello che riguarda Diritto allo studio la nuova frontiera... Argomenti discussi: Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia-Crui, protocollo su diritto alla salute visiva. Salute: Ramaciotti (Crui), ‘iniziativa che coniuga diritto allo studio e alla vista’Abbiamo aderito con grandissimo entusiasmo, e riconoscenza alla Fondazione, a questa iniziativa che permetterà ai nostri studenti, in ottica di prevenzione sanitaria, di poter coniugare il diritto al ... lamilano.it Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia-Crui, protocollo su diritto alla salute visivaRoma, 20 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Offrire agli studenti universitari che provengono da famiglie con un reddito ISEE particolarmente basso ... notizie.tiscali.it