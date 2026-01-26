Diretta gol Serie A LIVE | Verona Udinese 1-3 Davis cala il tris

Da calcionews24.com 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Verona e Udinese, valida per la 22ª giornata di Serie A, si è conclusa con un risultato di 1-3, con Davis che ha segnato il tris. In questa cronaca aggiornata, vengono presentati sintesi, tabellino e risultati della sfida, offrendo un quadro completo delle principali azioni in tempo reale. Un’analisi accurata per seguire l’andamento del campionato e le performance delle squadre coinvolte.

Dragusin, occasione di fine mercato: sfida a 3 tutta italiana per averlo! Ma c’è la fila: Tottenham avvisato Lichtsteiner, nuova avventura da allenatore: l’ex Juve guiderà la prima squadra del Basilea! L’annuncio Mercato Atalanta, Ederson e Lookman blindati ma Samardzic può partire subito! Ecco chi lo vuole in Serie A: la rivelazione di Moretto Calciomercato Genoa, nome nuovo per il centrocampo: occhi su Amorim dell’Alverca! C’è la prima mossa Barcellona, futuro blindato: c’è l’accordo per il rinnovo di Fermín López! Respinti gli assalti estivi: i dettagli Fiorentina, il figlio di Commisso annuncia: «Con impegno porteremo avanti il percorso della Fiorentina». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

diretta gol serie a live verona udinese 1 3 davis cala il tris

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Verona Udinese 1-3, Davis cala il tris

Approfondimenti su Serie A

Diretta gol Serie A LIVE: Juve-Napoli 3-0, Kostic cala il tris

Segui la cronaca della 22ª giornata di Serie A con aggiornamenti in tempo reale su tutte le partite, tra cui Juventus-Napoli.

Diretta gol Serie A LIVE: David cala il tris in Sassuolo Juventus!

Segui la diretta gol della 19ª giornata di Serie A 20242025, con aggiornamenti su risultati, sintesi, tabellini e cronaca live delle partite Pisa-Como, Lecce-Roma, Sassuolo-Juventus e altre.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Serie A

Argomenti discussi: Tutto il calcio in Diretta; Serie A, oggi Inter-Pisa - Diretta; Lecce - Lazio in Diretta Streaming | DAZN IT; Serie A: Juventus-Napoli DIRETTA.

diretta gol serie aRisultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: Fullkrug esalta il Milan! (oggi 18 gennaio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score domenica 18 gennaio 2026 delle partite per la 21^ giornata che sono in programma oggi. ilsussidiario.net

diretta gol serie aSerie A, la Juventus batte il Napoli 3-0. Il big match Roma-Milan finisce 1-1Nelle altre sfide di oggi, il Sassuolo ha superato per 1-0 la Cremonese mentre l'Atalanta ha battuto agevolmente il Parma per 4-0. Il Bologna, avanti di due gol a Marassi contro il Genoa, rimane in 10 ... tg24.sky.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.