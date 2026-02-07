L’India punta su infrastrutture e difesa per contare di più nel mondo

L’India ha presentato il bilancio 2026-27, che va oltre le cifre e punta a rafforzare il ruolo nel mondo. Il documento evidenzia investimenti nelle infrastrutture e nella difesa, segnando una strategia chiara per aumentare la propria influenza internazionale. La manovra mostra come il governo voglia unire finanza, industria e politica estera in un piano coerente.

Il bilancio dell’Unione indiana per il 2026-27 non è una manovra record solo per dimensioni. È, soprattutto, un documento politico nel senso pieno del termine: una sintesi coerente tra finanza pubblica, strategia industriale e postura geopolitica. In un sistema internazionale segnato da de-globalizzazione selettiva, competizione tecnologica e uso crescente degli strumenti economici come leva di potere, Nuova Delhi utilizza il bilancio come strumento di politica estera indiretta, silenziosa ma strutturale. La scelta chiave non è l’espansione della spesa in sé, bensì la sua composizione. L’aumento del capitale pubblico investito in infrastrutture e difesa segnala una volontà precisa: trasformare vincoli storici in capacità di sistema. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

